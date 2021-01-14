Дві третини вакцин, призначених для медиків Парижа, передадуть для літніх людей

Лікарні Парижу на вимогу органів охорони здоров’я передадуть частину вакцин, призначених для медичного персоналу, для людей віком від 75 років - щоб прискорити вакцинацію цієї групи ризику.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France Inter.

Внаслідок такого рішення об’єднання столичних лікарень, у наступні два тижні вакцину отримають утричі менше медиків, ніж спершу планувалося.

Центральний склад лікарень Парижу щотижня отримує 19 500 доз. Із них 15 000 початково призначалися для медичного персоналу, решта - для мешканців будинків для літніх людей.

Із 15 тисяч доз, які мали виділятися щотижня для вакцинації медиків, для літніх людей спрямують 10 000.

Як повідомлялося раніше, уряд Франції на тлі критики про надто повільну вакцинацію почав регулярно публікувати дані про її прогрес.

Згідно з ними, відносно кількості населення найбільше провакцинованих наразі - у регіонах Нормандія та Нова Аквітанія, а суто за кількістю - у столичному регіоні. Загалом провакцинували вже близько 140 тисяч осіб.