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Две трети вакцин, предназначенных для медиков Парижа, передадут для пожилых людей

Четверг, 14 января 2021, 13:02

Больницы Парижа по требованию органов здравоохранения передадут часть вакцин, предназначенных для медицинского персонала, для людей в возрасте от 75 лет - чтобы ускорить вакцинацию этой группы риска.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Inter.

Вследствие такого решения объединения столичных больниц в последующие две недели вакцину получат втрое меньше медиков, чем сначала планировалось.

Центральный склад больниц Парижа еженедельно получает 19 500 доз. Из них 15 000 изначально предназначались для медицинского персонала, остальные - для жителей домов престарелых.

Из 15 000 доз, которые должны были выделяться еженедельно для вакцинации медиков, престарелым направят 10 000.

Как сообщалось ранее, правительство Франции на фоне критики о слишком медленной вакцинации начало регулярно публиковать данные о ее прогрессе.

Согласно им, относительно численности населения больше всего провакцинированных пока - в регионах Нормандия и Новая Аквитания, а сугубо по количеству - в столичном регионе. В целом провакцинировали уже около 140 000 человек.

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