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На тлі локдаунів і Brexit у 2020 році у Британії поменшало громадян країн Східної Європи

Четвер, 14 січня 2021, 15:43

Кількість громадян країн Східної Європи (членів ЄС), що проживають у Британії, у 2020 році знизилася до рівня 2015 року. Втім, тенденція до скорочення чисельності цієї групи спостерігається ще з 2017 року. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на нові дані Офісу національної статистики Британії.

За рік з країни виїхали майже 200 000 іноземців-громадян країн Східної Європи.

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Це може бути пов’язано як із наближенням остаточного виходу Британії з ЄС, так і економічними проблемами бізнесу внаслідок епідемії коронавірусу.

Найбільше скоротилася кількість проживаючих у Британії громадян із країн ЄС, що приєдналися до блоку у 2004 році. Серед них - Польща, Естонія та Словенія. 

У регіональному розрізі, найбільше з них виїхали з Лондона. У столиці негромадянами Британії є близько ⅕ його населення.

Навіть після цього, найчисленнішими іноземцями у Британії залишаються громадяни Польщі. 

Серед інших груп - іноземців-громадян так званої групи EU14 - країн, які були у ЄС до 2004 року, та громадян країн Азії, у 2020 році також спостерігалася тенденція до скорочення, але менш помітна.

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