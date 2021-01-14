На фоне локдаунов и Brexit в Британии сократилось число иностранцев с Восточной Европы

Количество граждан стран Восточной Европы (членов ЕС), проживающих в Великобритании, в 2020 году снизилось до уровня 2015 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на новые данные Офиса национальной статистики Великобритании.

Тенденция к сокращению численности этой группы наблюдается еще с 2017 года.

За год из страны выехали почти 200 тысяч иностранцев-граждан стран Восточной Европы. Это может быть связано как с приближением окончательного выхода Британии из ЕС, так и экономическими проблемами бизнеса из-за эпидемии коронавируса и карантинных ограничений.

Больше всего сократилось количество проживающих в Великобритании граждан из стран ЕС, присоединились к блоку в 2004 году. Среди них - Польша, Эстония и Словения.

В региональном разрезе, больше всего выехали из Лондона. В столице негражданами Британии есть около 1/5 ее населения.

Среди других групп - иностранцев-граждан так называемой группы EU14 - стран, которые были в ЕС до 2004 года, и граждан стран Азии, в 2020 году также наблюдалась тенденция к сокращению, но менее заметная.

Даже после этого, самыми многочисленными иностранцами в Британии остаются граждане Польши.