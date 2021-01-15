Росія виходить з Договору про відкрите небо

Міністерство закордонних справ РФ повідомило про початок внутрішньодержавних процедур по виходу Росії з Договору про відкрите небо.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті відомства.

У МЗС РФ відзначили, що США в листопаді 2020 року "під надуманим приводом" вийшли з цього договору, істотно "порушивши баланс інтересів держав-учасників".

"Тим самим був істотно порушений баланс інтересів держав-учасників, досягнутий під час укладання договору, завдано серйозної шкоди його дії, підірвана роль договору як інструменту зміцнення довіри і безпеки", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 22 листопада 2020 року Рада національної безпеки Сполучених Штатів підтвердила вихід країни з Договору з відкритого неба.

У травні минулого року президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишав можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.

США вважають, що Росія протягом років грубо порушувала угоду.

Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного.

Як відомо, у серпні 2019 року США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.