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Парламент Німеччини припинить використовувати факси

П'ятниця, 15 січня 2021, 15:44

Рада старійшин Бундестагу постановила у четвер, що з наступного законодавчого періоду німецький парламент припинить користуватися факсами. 

Про це йдеться у матеріалі Politico, пише "Європейська правда".

Факси, повсюдно поширені в 1970-их роках, добре зарекомендували себе у німецькому парламенті. Зокрема, молоді парламентарі були здивовані тим, як часто їх використовували замість електронної пошти.

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Марко Бушманн, парламентський секретар Вільної демократичної партії, відреагував, що йому приємно бачити, як "Бундестаг прийшов у XXI століття". 

Парламентський секретар "лівих" Ян Корте назвав це рішення "кричущою зміною", а його колега Корнелія Мерінг пожартувала, що вона тільки-но навчилася користуватися машинами. Інструкції з експлуатації пристроїв часто займають понад сотню сторінок.

Примітно, що уряд Німеччини все ще використовує понад 900 факсів. Ці пристрої в основному використовуються для обміну секретною інформацією, особливо в міністерстві закордонних справ, де в жовтні минулого року працювало понад 200 машин.

Міністерство праці використовувало 135 машин, а міністерство фінансів - 130. Водночас в канцелярії Ангели Меркель всього "декілька" факсів, але, як відомо, в офісі канцлерки покладаються на систему пневматичних труб.

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Німеччина ЄвроЖиття
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