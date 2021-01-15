Парламент Германии прекратит использовать факсы

Совет старейшин Бундестага постановил в четверг, что со следующего законодательного периода немецкий парламент прекратит пользоваться факсами.

Об этом говорится в материале Politico, пишет "Европейская правда".

Факсы, повсеместно распространенные в 1970-х годах, хорошо зарекомендовали себя в немецком парламенте. В частности, молодые парламентарии были удивлены тем, как часто их использовали вместо электронной почты.

Марко Бушманн, парламентский секретарь Свободной демократической партии, отреагировал, что ему приятно видеть, как "Бундестаг пришел в XXI век".

Парламентский секретарь "левых" Ян Корте назвал это решение "вопиющим изменением", а его коллега Корнелия Меринг пошутила, что она только научилась пользоваться факс-машинами. Инструкции по эксплуатации устройств часто занимают более сотни страниц.

Примечательно, что правительство Германии все еще использует более 900 факсов. Эти устройства в основном используются для обмена секретной информацией, особенно в министерстве иностранных дел, где в октябре прошлого года работало более 200 машин.

Министерство труда использовало 135 факс-машин, а министерство финансов - 130. В то же время в канцелярии Ангелы Меркель всего "несколько" факсов, но, как известно, в офисе канцлера полагаются на систему пневматических труб.