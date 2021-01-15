Pfizer временно сократит поставки вакцин в Европу

Компания Pfizer временно сократит объем поставок вакцины от коронавируса в страны ЕС на период увеличения своих производственных мощностей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании и норвежского Института общественного здоровья (FHI).

"Мы получили это сообщение сегодня... Мы ожидали 43 875 доз вакцины на следующей неделе. Сейчас выглядит так, что мы получим 36 075 доз", - заявил FHI.

Сокращение партии объяснили тем, что Pfizer ограничивает выпуск продукции в связи с совершенствованием своих мощностей - чтобы увеличить их до 2 млрд доз в год вместо 1,3 млрд на это время.

В FHI заявили, что временное сокращение объема партий якобы коснется всех стран Европы, и неизвестно, сколько продлится этот период.

В заявлении Pfizer утверждает, что их решение повлияет на объемы поставок в конце января-начале февраля, однако оно "позволит существенно увеличить количество доступных доз в конце февраля и марте".

Институт заверил, что уменьшение объема поставок никак не повлияет на развертывание вакцинации в Норвегии, так как на складах имеется достаточный запас.

Ссылаясь на слова еврочиновников, имена которых не указаны, Reuters пишет, что ряд стран ЕС также получают меньшие партии, чем ожидали, и жалуются на неопределенность относительно будущих поставок.

Напомним, вакцина, совместно разработанная американской Pfizer и немецкой BioNTech - первая вакцина, получившая разрешение на использование в ЕС, и одна из тех, которой ЕС законтрактовал больше всего - до 600 млн доз.

Второе разрешение на использование в ЕС получила вакцина Moderna. Решения регулятора ожидает британская вакцина, разработанная AstraZeneca и Университетом Оксфорда.