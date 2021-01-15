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Pfizer гарантувала ЄС поставку всіх замовлених вакцин у першому кварталі 

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Pfizer гарантувала ЄС поставку всіх замовлених вакцин у першому кварталі 

П'ятниця, 15 січня 2021, 18:44

Глава Європейської комісії заявила в п'ятницю, що отримала запевнення від компанії Pfizer про здійснення запланованих поставок вакцини від COVID-19 у першому кварталі 2021 року, незважаючи на поточні затримки.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила на пресконференції, повідомляє "Європейська правда". 

"Як і багато хто з вас, я отримала сьогодні звістку про те, що Pfizer оголосила про затримки. Я негайно зателефонувала генеральному директору Pfizer... Він запевнив мене, що всі гарантовані дози першого кварталу будуть доставлені в першому кварталі", - цитує слова фон дер Ляєн агентство Reuters.

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15 січня стало відомо про наміри Pfizer найближчими тижнями скоротити заплановані обсяги поставок вакцини до Європи, що пояснили необхідністю збільшити свої виробничі потужності.

Шість країн-членів ЄС - усі з Північної Європи та Балтії - у спільному листі до Єврокомісії назвали затримку поставок вакцини від коронавірусу неприйнятною та наголосили, що це підриває довіру до кампанії вакцинації.

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