Pfizer гарантировала ЕС поставку всех заказанных вакцин в первом квартале

Глава Европейской комиссии заявила в пятницу, что получила заверения от компании Pfizer об осуществлении запланированных поставок вакцины от COVID-19 в первом квартале 2021 года, несмотря на текущие задержки.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

"Как и многие из вас, я получила сегодня известие о том, что Pfizer объявила о задержке. Я немедленно позвонила генеральному директору Pfizer... Он заверил меня, что все гарантированные дозы первого квартала будут доставлены в первом квартале", - цитирует слова фон дер Ляен агентство Reuters.

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15 января стало известно о намерениях Pfizer в ближайшие недели сократить запланированные объемы поставок вакцины в Европу, что объяснили необходимостью увеличить свои производственные мощности.

Шесть стран-членов ЕС - все из Северной Европы и Балтии - в общем письме к Еврокомиссии назвали задержку поставок вакцины от коронавируса неприемлемой и отметили, что это подрывает доверие к кампании вакцинации.