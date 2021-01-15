Король і королева Швеції вакцинувалися від коронавірусу

Король і королева Швеції сьогодні, 15 січня, отримали свою першу дозу вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це повідомив королівський двір.

74-річний Карл XVI Густав та 77-річна королева Сильвія вакцинувалися у своєму палаці Стенхаммар, що на південь від Стокгольма, де вони проживали більшість часу протягом останнього року.

Вони вакцинувалися за рекомендацією сімейного лікаря короля.

Photo: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

"Зараз в нашій країні відбувається масштабна вакцинація від коронавірусу. Я сподіваюся що усі, хто має можливість вакцинуватися найближчими місяцями, скористаються нею, щоб ми усі залишили позаду цей складний період якомога швидше", - заявив Карл Густав.

Станом на кінець минулого тижня, у Швеції провакцинували близько 80 тисяч осіб із 10-мільйонного населення.

Амбітна мета уряду - запропонувати вакцинуватися усьому дорослому населенню та неповнолітнім з груп ризику до червня 2021 року.

Першими вакцину мають отримати близько 570 000 осіб із найвразливіших груп: мешканці будинків для літніх людей і тих, які отримують соціальну допомогу вдома, медпрацівники, працівники сфери піклування та члени їхніх родин.

Після цього вакцину запропонують іншим літнім людям від 70 років, що не входять до першої категорії, та низці інших груп ризику - загалом близько 2,6 млн людей, а далі - решті охочих.

Окремі регіони Швеції вже провакцинували усіх мешканців та персонал будинків для літніх людей.

Як повідомлялося, напередодні, 14 січня, Швеція перетнула позначку у 10 тисяч смертей від коронавірусу.