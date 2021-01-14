Швеція перетнула позначку у 10 тисяч смертей від коронавірусу 

Швеція, населення якої - близько 10 мільйонів осіб, з показниками минулої доби перетнула позначку у 10 тисяч смертей від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Aftonbladet.

14 січня зареєстрували 351 нових смертей від коронавірусу, загальна кількість померлих хворих з початку епідеміх досягла 10 185.

Читайте також У Швеції в листопаді було найбільше смертей за 102 роки з часів "іспанки"

"На жаль, ми очікуємо, що зростання кількості смертей продовжиться, тому що вірус продовжує поширюватися", - зазначила Карін Тегмарк Віселл, представниця Агентства громадського здоров’я.

За минулу добу зареєстрували 6 580 нових заражень, з початку епідемії - вже 518 783. З цього випливає, що приблизно 20-та частина населеня країни вже перехворіла на коронавірус, якщо брати до уваги тільки підтвержені випадки.

Водночас, за її словами, схоже що країна досягла "плато" за поширенням інфекції.

На відміну від більшості країн, навесні Швеція відмовился від жорстких карантинних заборон, обмежившись рекомендаціями та покладаючись на особисту відповідальність громадян.

Уряд нерідко зазнавав критики за цю стратегію та звинувачень у надмірній кількості смертей, яких інакше можливо було б уникнути.

Лише у січні 2021 року парламент схвалив закон, який дозволить уряду запроваджувати жорсткіший карантин та юридичні наслідки за порушення заборон.