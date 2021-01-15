Король и королева Швеции вакцинировались от коронавируса

Король и королева Швеции сегодня, 15 января, получили свою первую дозу вакцины от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом сообщил королевский двор.

74-летний Карл XVI Густав и 77-летняя королева Сильвия вакцинировались в своем дворце Стенхаммар, что расположен южнее Стокгольма, где они проживали большую часть времени в течение последнего года.

Они вакцинировались по рекомендации семейного врача короля.

Photo: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

"Сейчас в нашей стране происходит масштабная вакцинация от коронавируса. Я надеюсь, что все, кто имеет возможность вакцинироваться в ближайшие месяцы, воспользуются ею, чтобы мы все оставили позади этот сложный период как можно скорее", - заявил Карл Густав.

По состоянию на конец прошлой недели, в Швеции провакцинировали около 80 000 человек из 10 млн населения.

Амбициозная цель правительства - предложить вакцины всему взрослому населению и несовершеннолетним из групп риска до июня 2021 года.

Первыми вакцину должны получить около 570 000 человек из наиболее уязвимых групп: жители домов престарелых и получающие социальную помощь на дому, медработники, персонал, оказывающий уход, и члены их семей.

После этого вакцину предложат другим пожилым людям от 70 лет, которые не входят в первую категорию, и ряду других групп риска - всего около 2,6 млн человек, а дальше - остальным желающим.

Отдельные регионы Швеции уже провакцинировали всех жителей и персонал домов престарелых.

Как сообщалось, накануне, 14 января, Швеция пересекла отметку в 10 000 смертей от коронавируса.