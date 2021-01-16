CША передали Україні понад 100 одиниць військової техніки
Cполучені Штати Америки надали Україні 20 позашляхових бронеавтомобілів Humvee та 84 човни для флоту.
Як пише "Європейська правда", про це оголосило посольство США в Україні.
"Ніщо не могло зупинити доставку 20 "Хамві" для Сухопутних військ Збройних сил України та командування Сил спеціальних операцій ЗС України, а також 84 човнів для Військово-морських сил ЗС України в рамках Ініціативи сприяння безпеці України", - йдеться у повідомленні посольства.
Nothing could stop the delivery of 20 Humvees to @UkrLandForces and Special Operations Forces along with 84 boats for @UA_NAVY as part of the Ukrainian Security Assistance Initiative. #EUCOM #PartnerStrong #USUkrainePartnership pic.twitter.com/1DGMZCS4rR— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 15, 2021
Які саме човни отримали ВМС, наразі не уточнюється.
Нагадаємо, в оборонному бюджеті США на 2021 рік передбачена і допомога для України: $250 млн на додаткову підготовку військових, закупівлю спорядження і навчання, спрямовані на посилення оборонозданості. $75 млн з них призначені для закупівлі летальної зброї.
Він також посилює санкції проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
Дональд Трамп погрожував ветувати і врешті наклав вето на оборонний бюджет, але у Конгресі повторним голосуванням у Палаті представників та Сенаті подолали його вето.
Детальніше про це читайте у статті: Санкції та допомога Україні: що включає військовий бюджет США і чому Трамп хоче його ветувати.