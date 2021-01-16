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CША передали Україні понад 100 одиниць військової техніки

Субота, 16 січня 2021, 10:02

Cполучені Штати Америки надали Україні 20 позашляхових бронеавтомобілів Humvee та 84 човни для флоту. 

Як пише "Європейська правда", про це оголосило посольство США в Україні.

"Ніщо не могло зупинити доставку 20 "Хамві" для Сухопутних військ Збройних сил України та командування Сил спеціальних операцій ЗС України, а також 84 човнів для Військово-морських сил ЗС України в рамках Ініціативи сприяння безпеці України", - йдеться у повідомленні посольства. 

Які саме човни отримали ВМС, наразі не уточнюється. 

Нагадаємо, в оборонному бюджеті США на 2021 рік передбачена і допомога для України: $250 млн на додаткову підготовку військових, закупівлю спорядження і навчання, спрямовані на посилення оборонозданості. $75 млн з них призначені для закупівлі летальної зброї.

Він також посилює санкції проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Дональд Трамп погрожував ветувати і врешті наклав вето на оборонний бюджет, але у Конгресі повторним голосуванням у Палаті представників та Сенаті подолали його вето.

Детальніше про це читайте у статті: Санкції та допомога Україні: що включає військовий бюджет США і чому Трамп хоче його ветувати.

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