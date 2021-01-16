CША передали Украине более 100 единиц военной техники

Cполучени Штаты Америки предоставили Украине 20 внедорожных бронеавтомобилей Humvee и 84 лодки для флота.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило посольство США в Украине.

"Ничто не могло остановить доставку 20 "Хамви" для Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и командования Сил специальных операций ВС Украины, а также 84 лодок для Военно-морских сил ВС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в сообщении посольства.

Nothing could stop the delivery of 20 Humvees to @UkrLandForces and Special Operations Forces along with 84 boats for @UA_NAVY as part of the Ukrainian Security Assistance Initiative. #EUCOM #PartnerStrong #USUkrainePartnership pic.twitter.com/1DGMZCS4rR — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 15, 2021

Какие именно лодки получили ВМС, пока не уточняется. Напомним, в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрена и помощь для Украины: $ 250 млн на дополнительную подготовку военных, закупку снаряжения и обучение, направленные на усиление оборонозданости. $ 75 млн из них предназначены для закупки летального оружия. Он также усиливает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Дональд Трамп угрожал ветировать и итоге наложил вето на оборонный бюджет, но в Конгрессе повторным голосованием в Палате представителей и Сенате преодолели его вето.

Подробнее об этом читайте в статье: Санкции и помощь Украине: что включает военный бюджет США и почему Трамп хочет его ветировать.