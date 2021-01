CША передали Украине более 100 единиц военной техники

Cполучени Штаты Америки предоставили Украине 20 внедорожных бронеавтомобилей Humvee и 84 лодки для флота.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило посольство США в Украине.

"Ничто не могло остановить доставку 20 "Хамви" для Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и командования Сил специальных операций ВС Украины, а также 84 лодок для Военно-морских сил ВС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в сообщении посольства.

Nothing could stop the delivery of 20 Humvees to @UkrLandForces and Special Operations Forces along with 84 boats for @UA_NAVY as part of the Ukrainian Security Assistance Initiative. #EUCOM #PartnerStrong #USUkrainePartnership pic.twitter.com/1DGMZCS4rR