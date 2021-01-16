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CША передали Украине более 100 единиц военной техники

Суббота, 16 января 2021, 10:02

Cполучени Штаты Америки предоставили Украине 20 внедорожных бронеавтомобилей Humvee и 84 лодки для флота.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило посольство США в Украине.

"Ничто не могло остановить доставку 20 "Хамви" для Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и командования Сил специальных операций ВС Украины, а также 84 лодок для Военно-морских сил ВС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в сообщении посольства.

Какие именно лодки получили ВМС, пока не уточняется. Напомним, в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрена и помощь для Украины: $ 250 млн на дополнительную подготовку военных, закупку снаряжения и обучение, направленные на усиление оборонозданости. $ 75 млн из них предназначены для закупки летального оружия. Он также усиливает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Дональд Трамп угрожал ветировать и итоге наложил вето на оборонный бюджет, но в Конгрессе повторным голосованием в Палате представителей и Сенате преодолели его вето.

Подробнее об этом читайте в статье: Санкции и помощь Украине: что включает военный бюджет США и почему Трамп хочет его ветировать.

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