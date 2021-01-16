Додік, який подарував РФ викрадену в Луганську ікону, звинуватив Кулебу у "некомпетентності"

Глава президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік звинуватив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у "некомпетентності" та в тому, що МЗС України продовжує "неправдиві звинувачення" щодо ікони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Заява офісу Додіка стала черговим етапом скандалу навколо ікони, подарованої сербським представником в президії БіГ главі МЗС РФ Сергію Лаврову 14 грудня минулого року.

У ній офіс вимагає, у відповідь на "триваючі неправдиві звинувачення" міністра закордонних справ України, надати докази про право власності України на ікону, про що до посольства України звернулися 23 грудня.

"Офіс прямо просив посольство України надати всі юридично обґрунтовані факти та докази, що підтверджують належність ікони Україні, а також усі докази того, що зазначена ікона була відчужена, включаючи інформацію про спосіб відчуження, час, місце та власника", - йдеться у спеціальній заяві офісу представника сербів в Президії БіГ, який наразі головує в цієї інституції. Офіс Додіка наголошує, що Україна не надала таку інформацію.

"Обґрунтовувати звинувачення на основі невірно інтерпретованих статей у ЗМІ, а потім публічно заявляти про неправду та висувати звинувачення - це демонстрація аматорства та відсутності базових знань у галузі права, міжнародних відносин та дипломатії", - додають у заяві.

Офіс Додіка закликає Дмитра Кулебу "припинити гратися в Twitter-дипломатію" та діяти "відповідно до міжнародного права та конвенцій".

Додік наполягає, що історію про ікону сфабрикували в Боснії, і що Україна ніколи не піднімала питання про її зникнення.

Нагадаємо, перед цим глава МЗС України звинуватив Додіка у брехні та наголосив, що Україна продовжує вимагати від керівництва Боснії та Герцеговини повернути ікону.

Додік спершу заявляв, що поверне ікону тим, від кого її отримав, але не Україні, згодом - що віддасть її Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

В МЗС України відповіли, що не сприймають таких ультиматумів і що українське походження ікони - незаперечний факт.

Читайте детальніше: Крадіжка для Лаврова: як ікона з окупованого Луганська підриває вплив Росії на Балканах.