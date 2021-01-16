МЗС РФ звинуватило медіа у "спекуляціях" щодо ікони з Луганська, подарованої Лаврову у Боснії

МЗС Російської Федерації звинуватило ЗМІ Боснії і Герцеговини та "низки інших країн" у поширенні "недоведених спекуляцій" про ікону з Луганська, подаровану главі МЗС РФ Сєгрєю Лаврову, і в тому, що вони продовжують нагадувати про причетність Росії до цієї історії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ РФ.

"Хоча російська сторона дипломатичними каналами повернула ікону дарувальникам для уточнення її походження, у медійному просторі Боснії і Герцоговині та низки інших країн продовжують ширитися бездоказові спекуляції про долю ікони, що кидають тінь на Росію. Тиражуючи інсинуації, засновані виключно на здогадках авторів, заангажовані медіа маніпулюють цією темою для зведення політичних рахунків всередині БіГ та дискредитації нашої країни", - йдеться у заяві.

МЗС РФ пише, що доказів незаконності придбання ікони її останнім власником ще не надано, проте медіа до висновку компетентного органу - прокуратури Боснії і Герцеговини - щодо належності ікони вже вдаються до "цинічних маніпуляцій" і "видають власні фантазії за перевірену інформацію".

"Вкотре бачимо, що деякі ЗМІ, продовжуючи улюблену західну "розвагу" всюди і в усьому шукати "руку Кремля", готові використовувати будь-який привід, зокрема й максимально недоречний, для посилення антиросійської пропаганди", - додають у заяві.

Як відомо, 18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу у зв’язку з старовинною українською іконою, яку голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував Лаврову під час його візиту 14 грудня.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-річна українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року.

Глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Росію та Сербію.

Додік спершу заявляв, що поверне ікону тим, від кого її отримав, але не Україні, згодом - що віддасть її Україні, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

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