Глава МИД Германии выступил за предоставление больших возможностей вакцинированным

Министр иностранных дел Германии Хйко Маас выступил за то, чтобы те люди, которые вакцинировались от коронавирусі, получили возможность посещать рестораны или кинотеатры раньше, чем остальное население.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Те, кто вакцинировался, должны вернуть себе свои базовые права", - сказал Маас.

По словам министра, дискуссия, которая сейчас происходит в отношении прав вакцинированных, "вводит в заблуждение". "Речь идет не о привилегиях, а об осуществлении основных прав вакцинированных", - пояснил он.

Таким образом, политик выступил против позиции правительства канцлера Ангелы Меркель и своей собственной партии (СДПГ), которые сейчас отвергают идею разделения населения на тех, кто вакцинировался, и тех, кто этого не сделал.

В Германии, как и в других странах, вместе с началом кампании по массовой вакцинации от коронавируса вспыхнули споры о моральных и социальные последствия иммунизации.

Некоторые выступают за то, чтобы лица, которым сделали прививку от COVID-19, имели возможность как-то воспользоваться своим "паспортом иммунизации". К примеру, в виде свободного доступа к авиаперелетам, ресторанам, концертам и кинотеатрам.

В свою очередь, немецкие чиновники публично заявляли, что не поддерживают идею привилегий для вакцинированных.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала инициативу правительства Греции, которая позволит вакцинированным людям свободно путешествовать, и призвала к выдаче взаимно признанных сертификатов о вакцинации в странах Европейского Союза.