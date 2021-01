140 уколов в минуту: в Британии до сентября хотят вакцинировать всех взрослых

В Великобритании более половины людей старше 80 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, а правительство сообщило, что в стране каждую минуту делают 140 прививок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Я рад, что более половины людей старше 80 были вакцинированы. Каждая вакцинация приближает нас на шаг к нормальной жизни", - заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Между тем, премьер-министр Борис Джонсон опубликовал в Twitter данные Национальный службы здравоохранения о том, что вакцинация от COVID-19 проводится со скоростью 140 уколов в минуту.

It’s incredible that we’re now delivering the vaccine at a rate of 140 jabs a minute. Thank you again to everyone who is helping in this national effort. Let’s continue to protect our NHS by staying home to save lives. pic.twitter.com/loEEaMie74