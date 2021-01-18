Берлін вимагає негайно звільнити Навального

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас назвав абсолютно незрозумілим затримання опозиціонера Алексєя Навального в Москві і вимагає негайно звільнити його.

Про це йдеться у заяві міністра, повідомляє "Європейська правда".

"Після одужання Алексєй Навальний прийняв свідоме рішення повернутися до Росії, бо бачить там свій особистий та політичний дім. Той факт, що він був заарештований російською владою одразу після прибуття, абсолютно незрозумілий", - зазначив Маас.

Він нагадав владі Росії про необхідність дотримуватися власної Конституції і міжнародних зобов’язань.

"Звичайно, ці принципи повинні застосовуватися і до Алексєя Навального. Його слід негайно звільнити", - заявив міністр.

"Навальний став жертвою серйозного нападу на російській землі. Ми продовжуємо сподіватися, що Росія зробить усе можливе для повного розслідування цього нападу та притягнення винних до відповідальності" - наголосив він.

17 січня ввечері російського опозиціонера Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

У Європейському Союзі та США різко засудили Росію за затримання Алексєя Навального та вимагають звільнити опозиціонера.