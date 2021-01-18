Берлин требует немедленно освободить Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсолютно непонятным задержание оппозиционера Алексея Навального в Москве и требует немедленно освободить его.

Об этом говорится в заявлении министра, сообщает "Европейская правда".

"После выздоровления Алексей Навальный принял сознательное решение вернуться в Россию, видя там свой личный и политический дом. Тот факт, что он был арестован российскими властями сразу по прибытии, совершенно непонятен", - отметил Маас.

Он напомнил власти России о необходимости соблюдать собственную Конституцию и международные обязательства.

"Конечно, эти принципы должны применяться и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить", - заявил министр.

"Навальный стал жертвой серьезного нападения на российской земле. Мы продолжаем надеяться, что Россия сделает все возможное для полного расследования этого нападения и привлечения виновных к ответственности", - отметил он.

17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера.