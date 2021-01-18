Парламент Італії голосуватиме щодо вотуму недовіри уряду після розпаду коаліції

Парламент Італії в понеділок проведе голосування на вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Голосування в понеділок пройде в Палаті депутатів (нижня палата), а у вівторок відбудеться ще одне голосування в Сенаті (верхня палата). Конте необхідне схвалення обох палат, щоб зберегти пост.

Проблеми Конте були викликані рішенням партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці вийти з правлячої коаліції, позбавивши її більшості.

Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що відправляються в Італію, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.

У правлячій коаліції від Viva Italia було всього два міністри, але їх виходу досить, щоб позбавити її більшості.

Якщо Конте не зможе знайти іншого партнера для свого лівоцентристського альянсу або домовитися з Ренці, є ймовірність нових виборів.

Тим не менш, є також надія, що Конте зможе створити нову коаліцію, яка стане третьою з моменту його вступу на посаду в 2018 році, або знайти спосіб сформувати уряд національної єдності.

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