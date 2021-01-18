Парламент Италии будет голосовать по вотуму недоверия правительству после распада коалиции

Парламент Италии в понедельник проведет голосование по вотуму недоверия правительству премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Голосование в понедельник пройдет в Палате депутатов (нижняя палата), а во вторник состоится еще одно голосование в Сенате (верхняя палата). Конте необходимо одобрение обеих палат, чтобы сохранить пост.

Проблемы Конте были вызваны решением партии Viva Italia бывшего премьер-министра Маттео Ренци выйти из правящей коалиции, лишив ее большинства.

Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС, которые направляют в Италию, чтобы помочь ей преодолеть экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса.

В правящей коалиции от Viva Italia было всего два министра, но их выхода достаточно, чтобы лишить ее большинства.

Если Конте не сможет найти другого партнера для своего левоцентристского альянса или договориться с Ренци, есть вероятность новых выборов.

Тем не менее, есть также надежда, что Конте сможет создать новую коалицию, которая станет третьей с момента его вступления в должность в 2018 году, или найти способ сформировать правительство национального единства.

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