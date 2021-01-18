У ЄС поки не кажуть, чи думають про нові санкції через Навального 

У Євросоюзі поки що не готові коментувати потенційну можливість нових санкцій проти Росії після затримання російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це у середу на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Петер Стано, передає "Європейська правда".

"Я можу лише сказати, що процес застосування або пропозиції запровадити санкції, обмежувальні заходи, звичайно, є конфіденційним процесом, який не розголошується громадськості", - сказав Стано.

Читайте також Польща хоче термінових дебатів в ООН через затримання Навального

"Коли рішення буде схвалене, а як ви знаєте, воно вимагає одностайності країн-членів, це буде прокомуніковано належним чином. На цій стадії дискусії між державами членами тривають щодо того, якими можуть бути найбільш ефективними подальші дії", - додав він.

Глава Європейської комісії у понеділок виступила із засудженням Росії після затримання опозиціонера Алексєя Навального.

17 січня ввечері російського опозиціонера Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.

В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.