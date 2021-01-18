В ЕС пока не говорят, думают ли о новых санкциях за Навального

В Евросоюзе пока не готовы комментировать потенциальную возможность новых санкций против России после задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в среду на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, передает "Европейская правда".

"Я могу только сказать, что процесс применения или предложения ввести санкции, ограничительные меры, конечно, является конфиденциальным процессом, который не разглашается общественности", - сказал Стано.

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"Когда решение будет принято, а как вы знаете, оно требует единогласия стран-членов, это будет прокоммуницировано должным образом. На этой стадии дискуссии между государствами-членами продолжаются относительно того, какими могут быть наиболее эффективными дальнейшие действия", - добавил он.

Глава Европейской комиссии в понедельник выступила с осуждением России после задержания оппозиционера Алексея Навального.

17 января вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.