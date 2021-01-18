Brexit-резня: в Лондоне вместе с грузовиками протестуют экспортеры моллюсков в ЕС

Более 20 грузовиков для перевозки моллюсков, припаркованных у британского парламента и резиденции премьер-министра Бориса Джонсона, приняли участие в протесте против пост-Brexit бюрократии, которая, по их словам, остановила экспорт в Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Многие рыболовы не могут экспортировать в ЕС с момента введения сертификатов на вылов, медицинских проверок и таможенных деклараций в начале этого года, что задерживает доставку продукции и побуждает европейских покупателей отказаться от нее.

Грузовики с такими лозунгами, как "Резня Brexit" и "Некомпетентный правительство, уничтожает индустрию моллюсков", были припаркованы в нескольких метрах от офиса премьера Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, в центральной части Лондона. Полиция спрашивала детали у водителей грузовика.

"Мы уверены, что система потенциально может разрушиться", - сказал Гэри Ходжсон, директор Venture Seafoods, которая экспортирует живых и переработанных крабов и омаров в ЕС.

"Премьер-министру Борису Джонсону нужно быть честным с нами, с собой и с британской общественностью относительно проблем отрасли", - добавил он.

По соглашению, достигнутому в прошлом месяце, британская торговля с ЕС остается свободной от тарифов и квот на товары, однако экспортеры рыбы заявляют, что их бизнесу сейчас грозит множество зачастую противоречивых требований в отношении экспорта в ЕС.

Представитель министерства охраны окружающей среды британского правительства отказался немедленно давать комментарии. На прошлой неделе министр охраны окружающей среды Джордж Юстис заявил, что "проблемы с прорезыванием зубов" в вопросе экспорта рыбы после Brexit могут быть решены в ближайшее время.

Протестующие заявили, что британское правительство должно понимать серьезность проблем, с которыми они сталкиваются, и влияние на прибрежные общины.