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Мер одного з французьких міст збунтувався проти комендантської години 

Понеділок, 18 січня 2021, 15:01

Мер міста Сен-Бріє, що у західному регіоні Франції Бретань, заявив про відмову від комендантської години з 18:00, що з 16 січня почала діяти на всій території країни. 

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю France Info.

"Ми не збираємося нічого змінювати. У нас працюватимуть школи, дитсадки, центри дозвілля, держустанови у нормальному режимі. Тому що в іншому разі постраждають найбільш незахищені", - заявив Ерве Гіяр. 

Свою позицію мер пояснив тим, що у містечку епідемічна ситуація з коронавірусом не є небезпечною. Зокрема, минулого тижня госпіталізували лише двох хворих на коронавірус. 

На його думку, з огляду на це люди мають право і далі мати можливість зробити покупки і забрати дітей з дитсадків тоді, коли їм зручно.

"Ми далеко від кризової ситуації. Якби у нас справді була криза, моя реакція була б інакшою", - зазначив він. 

Він також поскаржився, що під час прийняття рішень з місцевими органами влади радилися недостатньо. 

Раніше, у січні, проти комендантської години бунтували у південно-східному департаменті Буш-дю-Рон.

Нагадаємо, 14 січня прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про встановлення з 16 січня комендантської години по всій Франції вечорами після 18:00 - щонайменш на наступні 15 днів. Таке рішення ухвалили у тому числі у зв’язку з виявленням на території країни британського та південноафриканського варіантів COVID-19.

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