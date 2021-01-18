Мер одного з французьких міст збунтувався проти комендантської години
Мер міста Сен-Бріє, що у західному регіоні Франції Бретань, заявив про відмову від комендантської години з 18:00, що з 16 січня почала діяти на всій території країни.
Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю France Info.
"Ми не збираємося нічого змінювати. У нас працюватимуть школи, дитсадки, центри дозвілля, держустанови у нормальному режимі. Тому що в іншому разі постраждають найбільш незахищені", - заявив Ерве Гіяр.
Свою позицію мер пояснив тим, що у містечку епідемічна ситуація з коронавірусом не є небезпечною. Зокрема, минулого тижня госпіталізували лише двох хворих на коронавірус.
На його думку, з огляду на це люди мають право і далі мати можливість зробити покупки і забрати дітей з дитсадків тоді, коли їм зручно.
"Ми далеко від кризової ситуації. Якби у нас справді була криза, моя реакція була б інакшою", - зазначив він.
Він також поскаржився, що під час прийняття рішень з місцевими органами влади радилися недостатньо.
Раніше, у січні, проти комендантської години бунтували у південно-східному департаменті Буш-дю-Рон.
Нагадаємо, 14 січня прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про встановлення з 16 січня комендантської години по всій Франції вечорами після 18:00 - щонайменш на наступні 15 днів. Таке рішення ухвалили у тому числі у зв’язку з виявленням на території країни британського та південноафриканського варіантів COVID-19.