Мэр одного из французских городов взбунтовался против комендантского часа

Мэр города Сен-Брие, что в западном регионе Франции Бретань, заявил об отказе от комендантского часа с 18:00, который с 16 января начал действовать на всей территории страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью France Info.

"Мы не собираемся ничего менять. У нас будут работать школы, детсады, центры досуга, госучреждения в нормальном режиме. Потому что иначе пострадают самые незащищенные", - заявил Эрве Гияр.

Свою позицию мэр объяснил тем, что в городе эпидемическая ситуация с коронавирусом не опасна. В частности, на прошлой неделе госпитализировали только двух больных.

По его мнению, учитывая это, люди имеют право и дальше иметь возможность сделать покупки и забрать детей из детсадов тогда, когда им удобно.

"Мы далеки от кризисной ситуации. Если бы у нас действительно был кризис, моя реакция была бы иной", - отметил он.

Он также пожаловался, что при принятии решений с местными органами власти советовались недостаточно.

Ранее, в январе, против комендантского часа бунтовали в юго-восточном департаменте Буш-дю-Рон.

Напомним, 14 января премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об установлении с 16 января комендантского часа по всей Франции по вечерам после 18:00 - минимум на следующие 15 дней. Такое решение приняли в том числе в связи с обнаружением на территории страны британского и южноафриканского варианта COVID-19.