У Португалії новий максимум смертей від коронавірусу, зростає тиск на реанімації

У Португалії за останню добу підтвердили 167 смертей, пов'язаних з коронавірусом, що стало найбільшим щоденним показником з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У понеділок також було зафіксовано 6702 нових випадків інфікування, в результаті чого загальне число випадків зараження досягло 556 503. Загальна кількість загиблих з початку пандемії зросла до 9028.

МОЗ також заявив про рекордні 664 пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії, тоді як для інфікованих по всій країні підготовлені близько 1 тисячі ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

На тлі побоювань з приводу низького дотримання правил ізоляції португальські лікарні намагаються впоратися зі зростаючою інфекцією, і тепер Португалія є країною з найвищим середнім числом нових випадків за останні сім днів на мільйон жителів.

Португалія, яка вийшла з першої хвилі пандемії з меншою кількістю інфекцій і смертей, ніж більшість європейських країн, вже майже подвоїла загальну кількість ліжок інтенсивної терапії з початку пандемії.

Раніше в країні було всього 528 ліжок для інтенсивної терапії і це був найнижчий показник в Європі на 100 000 жителів.

Нагадаємо, 15 січня у Португалії почав діяти новий локдаун. За новими обмеженнями, школи залишаться відкритими.

Всі другорядні підприємства повинні залишатися закритими з обов'язковою дистанційною роботою, де це можливо. Штрафи за порушення правил збільшилися вдвічі.