В Португалии новый максимум смертей от коронавируса, растет давление на реанимации

В Португалии за последние сутки подтвердили 167 смертей, связанных с коронавирусом, что стало самым большим ежедневным показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В понедельник также было зафиксировано 6702 новых случая, в результате чего общее число случаев заражения достигло 556 503. Общее число погибших с начала пандемии достигло 9028.

Минздрав также заявил о рекордных 664 пациентах с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии, тогда как для инфицированных коронавирусом по всей стране подготовлены около 1 тысячи коек в отделениях интенсивной терапии.

На фоне опасений по поводу низкого соблюдения правил изоляции португальские больницы пытаются справиться с растущей инфекцией, и теперь Португалия является страной с самым высоким средним числом новых случаев за последние семь дней на миллион жителей.

Португалия, которая вышла из первой волны пандемии с меньшим количеством инфекций и смертей, чем большинство европейских стран, уже почти удвоила общее количество коек интенсивной терапии с начала пандемии.

Ранее в стране было всего 528 коек для интенсивной терапии и это был самый низкий показатель в Европе на 100 000 жителей.

Напомним, 15 января в Португалии начал действовать новый локдаун. По новым ограничениям школы останутся открытыми.

Все второстепенные предприятия должны оставаться закрытыми с обязательной дистанционной работой, где это возможно. Штрафы за нарушение правил увеличатся вдвое.