Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США запровадять санкції щодо російського корабля, який будує "Північний потік-2" - ЗМІ

У Стамбулі випав перший сніг

Лідери мусульман Франції прийняли "хартію республіканських цінностей" на вимогу Макрона

Глава Єврокомісії засудила затримання Навального






Більшість німців не схвалюють нового лідера, якого обрала партія Меркель

Понеділок, 18 січня 2021, 20:06

Більше половини німців не схвалюють вибору новим лідером партії Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" Арміна Лашета, який ймовірно змагатиметься за посаду канцлера на майбутніх федеральних виборах.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати соцопитування, проведеного компанією Civey на замовлення SPIEGEL.

32% опитаних вважають, що Лашет точно не є гарним вибором на роль лідера партії, ще 19% - що він скоріш не є гарним вибором. Разом це - 51%.

13% схвалюють вибір Лашета на роль лідера партії, і 21% - скоріше схвалюють. Разом це - 34%. Ще 15% не визначилися з відповіддю.

 

Несхвальне сприйняття переважає і серед виборців "Християнсько-демократичного союзу": 41% вважають Лашета вдалим вибором, тоді як невдалим - 45%. 

Серед виборів СПД та "зелених" кількість схвальних та несхвальних оцінок майже однакова, а найменш схвальна - серед прихильників правопопулістської AfD - 10%.  

Нагадаємо, в онлайн-голосуванні конгресу партії, що відбулося 16 січня, Армін Лашет - прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія - у другому турі на майже 80 голосів випередив Фрідріха Мерца, корпоративного юриста.

Лідер ХДС традиційно стає кандидатом на пост федерального канцлера від християнських демократів та їхнього баварського партнера - "Християнського соціального союзу" (нагадаємо, наступні федеральні вибори відбудуться у вересні 2021 року).

Втім, не виключено, що кандидатом оберуть лідера останньої - прем’єра Баварії Маркуса Зьодера, який є одним з найпопулярніших політиків в країні.

Ще одне опитування засвідчило, що Лашет відстає від Маркуса Зьодера у симпатіях німців щодо того, кого б вони хотіли бачити канцлером після Ангели Меркель. 

Зьодер раніше заявляв, що ХДС і ХСС разом вирішать, хто повинен балотуватися на пост канцлера, і закликав прийняти рішення про свого кандидата тільки після земельних виборів в середині березня.

Армін Лашет відомий своєю проросійською позицією. Серед іншого, він виступає за завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", у тому числі після скандалу з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального. 

Детальніше про це читайте у статті: Друг Росії на чолі партії Меркель: чого чекати від змін у головній політсилі Німеччини.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua