Новий глава партії Меркель - не фаворит німців на пост канцлера

Армін Лашет, новий лідер німецької партії "Християнсько-демократичний союз", відстає від глави уряду Баварії Маркуса Зьодера у симпатіях німців щодо того, кого б вони хотіли бачити канцлером після Ангели Меркель.

Про це йдеться в публікації Reuters, пише "Європейська правда".

Партія Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" обрала Лашета новим лідером у суботу, 16 січня.

36% виборців вважають за краще, щоб Зьодер був кандидатом у канцлери консервативного альянсу Меркель ХДС/ХСС, показало опитування Forsa для телекомпанії RTL/ntv після суботнього голосування. Лашет слідує за Зьодером із 21%.

Зьодер очолює Християнсько-соціальний союз (ХСС), баварську сестринську партію ХДС. Зазвичай - але не завжди - кандидат альянсу у канцлери походить від ХДС. Альянс двічі висував кандидата від ХСС, обидва програли.

Зьодер раніше заявляв, що ХДС і ХСС разом вирішать, хто повинен балотуватися на пост канцлера, і закликав прийняти рішення про свого кандидата тільки після земельних виборів в середині березня.

Зазначимо, Армін Лашет відомий своєю проросійською позицією. Серед іншого, він виступає за завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", у тому числі після скандалу з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального.

Детальніше про те, що може означати для України лідерство Арміна Лашета читайте у статті: Шлях до Росії: чого чекати Україні від наступника Ангели Меркель.