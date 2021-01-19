У Німеччині виявили новий варіант коронавірусу, відмінний від усіх інших

Новий варіант коронавірусу був виявлений у 35 пацієнтів в лікарні баварського міста Гарміш-Партенкірхен на півдні Німеччини в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Нова мутація відрізняється від варіантів, виявлених раніше у ПАР і Великій Британії.

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Поки невідомо, наскільки заразний і наскільки смертоносний новий варіант, підтвердив директор клініки.

"Той факт, що це новий варіант, не означає, що він більш заразний" - зазначив Франк Нідербюль.

Заступник медичного директора Клеменс Стокклаузнер сказав, що поки немає необхідності панікувати.

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"Ми повинні дочекатися повного секвенування. На даний момент ми не можемо сказати, чи має ця (мутація) будь-яке клінічне значення", - сказав він журналістам.

Зразки пацієнтів були відправлені в берлінську лікарню "Шаріте" для подальшого дослідження.

За останні дні в Німеччині рівень нових інфекцій зменшився, а заповнюваність відділень інтенсивної терапії хворими на коронавірус знизилася на 10-15%.

У вівторок 16 прем'єр-міністрів федеральних земель Німеччини мають зустрітися з канцлеркою Ангелою Меркель, щоб обговорити можливі жорсткіші заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу.