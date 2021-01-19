Вакцинація у ЄС залишається добровільною - Єврокомісія

У Європейському Союзі в понеділок спробували розвіяти побоювання з приводу того, що громадяни можуть бути змушені зробити щеплення від коронавірусу, щоб отримати дозвіл подорожувати.

Віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович наполіг, що вакцинація залишається добровільною, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Він зазначив, що деяким людям не можна робити щеплення за станом здоров'я, в той час як інші можуть просто бути проти.

Читайте також Франція виступила проти введення єдиного паспорта вакцинації

"Ми вживаємо всіх запобіжних заходів, щоб не створити ніяких підстав для різного ставлення до цих людей або будь-яких обмежень їх прав", - сказав він журналістам після участі у відеоконференції міністрів з європейських справ.

Шефчович заявив, що пріоритетом зараз повинен бути збір даних про хворобу та її лікування у цифровому вигляді, щоб експерти у галузі охорони здоров'я могли порівняти способи мутації вірусу, дію вакцин та узгодженість стандартів тестування у всіх країнах.

"Ми повинні переконатися, що дані будуть збиратися в електронному вигляді відповідно до всіх правил конфіденційності, і це повинно бути зроблено на сумісних платформах, щоб ми могли ділитися даними", - сказав він.

Греція планує видавати цифрові сертифікати про вакцинацію кожній людині, якій зроблено щеплення від COVID-19. Глави держав і урядів ЄС повинні обговорити цю пропозицію на відеосаміті в четвер.

Вакцинація вже почалася в 27 країнах ЄС, але не ясно, яка частина населення буде вакцинована до сезону літніх канікул.