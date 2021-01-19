Вакцинация в ЕС остается добровольной - Еврокомиссия

В Европейском Союзе в понедельник попытались развеять опасения по поводу того, что граждане могут быть вынуждены сделать прививку от коронавируса, чтобы получить разрешение путешествовать.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович настоял, что вакцинация остается добровольной, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Он отметил, что некоторым людям нельзя делать прививки по состоянию здоровья, в то время как другие просто могут быть против.

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"Мы принимаем все меры предосторожности, чтобы не создавать никаких оснований для различного отношения к этим людям или каких-либо ограничений их прав", - сказал он журналистам после участия в видеоконференции министров по европейским делам.

Шефчович заявил, что приоритетом сейчас должен быть сбор данных о болезни и ее лечении в цифровом виде, чтобы эксперты в области здравоохранения могли сравнить способы мутации вируса, действие вакцин и согласованность стандартов тестирования во всех странах.

"Мы должны убедиться, что данные будут собираться в электронном виде в соответствии со всеми правилами конфиденциальности, и это должно быть сделано на совместных платформах, чтобы мы могли делиться данными", - сказал он.

Греция планирует выдавать цифровые сертификаты о вакцинации каждому человеку, которому сделана прививка от COVID-19. Главы государств и правительств ЕС должны обсудить это предложение на видеосаммите в четверг.

Вакцинация уже началась в 27 странах ЕС, но не ясно, какая часть населения будет вакцинирована к сезону летних каникул.