Єврокомісія розраховує вакцинувати до літа 70% дорослого населення в ЄС

Європейська комісія розраховує, що до літа будуть вакциновані від коронавірусу до 70 відсотків дорослого населення в Європейському союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними агентства, відповідну пропозицію в Брюсселі планують опублікувати у вівторок.

До березня комісія хоче досягти проміжної мети - 80 відсотків людей старше 80 років і медичних працівників.

Цілі є частиною дискусійного документа для відеосаміту ЄС у четвер, який буде присвячений вакцинації.

Глави держав і урядів ЄС також обговорять необхідність наявності "паспорта вакцинації" в ЄС та інших пов'язаних привілеїв для людей, які отримали щеплення від коронавірусу.

Єврокомісія виступає за максимально точний документ, визнаний в усіх країнах ЄС. У ньому має бути чітко вказано, хто отримав яку вакцину, в якій країні і коли, і це також повинно допомогти відстежити будь-які побічні ефекти.

Однак Комісія вважає, що питання про те, чи слід надавати вакцинованим людям певні привілеї, такі як відвідування ресторанів і кінотеатрів або більш легкий доступ до поїздок на канікули, має бути вирішено державами ЄС.

Нагадаємо, Греція закликала Європейський союз прийняти "стандартизований" сертифікат вакцинації, щоб дати поштовх розвитку індустрії туризму, зруйнованої пандемією коронавірусу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в цілому вона згодна з цією ідеєю.

Французький уряд вже заявив, що вважає передчасним говорити про введення єдиного паспорта вакцинації у Євросоюзі.