Глава МОЗ Британії пішов на самоізоляцію
Глава МОЗ Британії Метт Хенкок пішов на самоізоляцію на шість днів після повідомлення коронавірусного додатка про те, що він контактував із хворим.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
"Вчора ввечері додаток NHS (Національної служби здоров'я. – Ред.) щодо коронавірусу надіслав мені сповіщення, тож це означає, що я буду на самоізоляції, не виходячи з дому до неділі", - сказав він.
"Ця самоізоляція є, мабуть, найважливішою частиною всього соціального дистанціювання, оскільки з додатка я знаю, що був у тісному контакті з кимось, хто пройшов позитивний тест", - додав Хенкок.
Як повідомлялося, за оцінками Управління національної статистики, кожна восьма людина в Англії мала антитіла до коронавірусу в грудні, що дозволяє припустити, що вони перехворіли на COVID-19.
Водночас кількість вакцинованих від коронавірусу вже перевищила 4 мільйони.
Уряд Британії ставить за мету до вересня надати можливість вакцинуватися усьому дорослому населенню.