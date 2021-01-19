Глава Минздрава Великобритании пошел на самоизоляцию

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок пошел на самоизоляцию на шесть дней после уведомления коронавирусного приложения о том, что он контактировал с больным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Вчера вечером приложение NHS (Национальной службы здоровья. - Ред.) прислало мне извещение, так что это означает, что я буду на самоизоляции, не выходя из дома до воскресенья", - сказал он.

"Эта самоизоляция является, пожалуй, самой важной частью всего социального дистанцирования, поскольку я знаю, что был в тесном контакте с кем-то, кто прошел положительный тест", - добавил Хэнкок.

Как сообщалось, по оценкам Управления национальной статистики, у каждого восьмого жителя Англии были антитела к коронавирусу в декабре, что позволяет предположить, что они переболели COVID-19.

В то же время количество вакцинированных от коронавируса уже превысило 4 миллиона.

Правительство Великобритании ставит целью до сентября дать возможность вакцинироваться всему взрослому населению.