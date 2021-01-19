В Неаполе нашли украденную 500-летнюю копию "Спасителя мира" Леонардо да Винчи

Итальянская полиция обнаружила в квартире в Италии картину 500-летней давности и вернула ее в музей, где сотрудники даже не знали, что она была украдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Найденная картина – копия полотна Леонардо да Винчи "Спаситель мира", которая была написана одним из учеников да Винчи в XVI веке.

Картина была найдена в шкафу спальни в Неаполе в субботу. 36-летний владелец квартиры был задержан по подозрению в хранении краденого.

Произведение искусство является частью коллекции музея в церкви Сан-Доменико-Маджоре в Неаполе. Но сотрудники не знали, что картина была украдена, потому что "комната, где хранится картина, была закрыта в течение трех месяцев" из-за пандемии коронавируса.

Неизвестно, когда это произведение было украдено, поскольку никто не заявлял о его пропаже, но музей сообщил, что оно было в его распоряжении совсем недавно, в январе прошлого года.

Полиция сейчас расследует обстоятельства кражи, однако в музее не было никаких следов взлома. "Вероятно, что это была кража по заказу организации, занимающейся международной торговлей произведениями искусства", - сказали в полиции.

Неизвестно, кто нарисовал картину, но некоторые эксперты полагают, что ученик Леонардо Джакомо Алибранди, возможно, сделал это в начале 1500-х годов.

На картине изображен Христос с поднятой одной рукой, в другой держащей стеклянный шар.

Оригинал "Спасителя мира" в 2017 году стал самой дорогой из когда-либо проданных картин - на аукционе в Нью-Йорке его купили за рекордные 450 миллионов долларов. Когда-то считавшийся копией, в 1950-х годах он продавался в Великобритании всего за 45 фунтов стерлингов (61 доллар).

Покупатель остался неизвестен, но широко распространено мнение, что рекордная заявка была сделана от имени наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Картина не появлялась на публике с ноябрьской продажи 2017 года. После того как Лувр Абу-Даби объявил, что покажет картину, он без объяснения причин отложил торжественный показ в 2018 году.