ЄС готується поділитися надлишком вакцин з біднішими країнами

Євросоюз хоче створити механізм для того, щоб поділитися надлишком вакцин від коронавірусу зі своїми біднішими сусідами та країнами Африки.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це оголосила єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес.

"Ми працюємо з країнами-членами над ідеєю європейського механізму, щоб ділитися вакцинами з іншими країнами за межами ЄС", - зазначила Стелла Кіріакідес у промові перед європарламентарями 19 січня.

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За її словами, цей механізм допоможе біднішим країнам отримати вакцину "ще до того, як платформа COVAX (міжнародна платформа, створена для забезпечення доступу до вакцин для всіх країн світу) почне працювати у повному обсязі.

За її словами, механізм ЄС надаватиме пріоритет медичним працівникам та найбільш вразливим групам. Reuters вказує, що серед згаданих нею регіонів були Західні Балкани та Африка.

Стелла Кіріакідес зазначила, що частина вакцин можуть бути передані і платформі COVAX, через яку потім будуть розподілені.

ЄС, населення якого складає 450 млн осіб, законтрактував близько 2,3 млрд доз вакцин від шести компаній.

Дві з них, BioNTech-Pfizer та Moderna, вже отримали дозвіл на використання, наступною отримати дозвіл може AstraZeneca.