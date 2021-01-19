ЕС готовится поделиться лишними вакцинами с более бедными странами

Евросоюз хочет создать механизм для того, чтобы поделиться избытком вакцин от коронавируса со своими соседями и странами Африки.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом объявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

"Мы работаем со странами-членами над идеей европейского механизма, чтобы делиться вакцинами с другими странами за пределами ЕС", - отметила Стелла Кириакидес в речи перед европарламентариями 19 января.

По ее словам, этот механизм поможет бедным странам получить вакцину "еще до того, как платформа COVAX (международная платформа, созданная для обеспечения доступа к вакцинам для всех стран мира) начнет работать в полном объеме.

Она рассказала, что механизм ЕС будет предоставлять приоритет медицинским работникам и наиболее уязвимым группам.

Reuters указывает, что среди упомянутых ею регионов были Западные Балканы и Африка.

Стелла Кириакидес отметила, что часть вакцин могут быть переданы и платформе COVAX, через которую будут распределены дальше.

ЕС, население которого составляет 450 млн человек, законтрактовал около 2,3 млрд доз вакцин от шести компаний. Две из них, BioNTech-Pfizer и Moderna, уже получили разрешение на использование, следующей получить разрешение может AstraZeneca.