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З Fox News звільнили ключового редактора за висвітлення виборів президента

Середа, 20 січня 2021, 07:57

Двоє топ-керівників американського телеканалу Fox News, прихильного до Дональда Трампа, залишили канал після рішення визнати перемогу Джо Байдена в Арізоні у ніч президентських виборів в США. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Білл Семмон, старший віцепрезидент і головний редактор вашингтонського бюро Fox, оголосив співробітникам про свій вихід на пенсію в понеділок. Троє людей, які знають про внутрішні обговорення, сказали, Семмон стикався з критикою керівників мережі щодо висвітлення виборів.

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У вівторок в рамках реструктуризації цифрових операцій з Fox News був звільнений політичний редактор Кріс Стайєрволт.

Рішення Fox News визнати перемогу Байдена в Арізоні застало зненацька провідні телеканали і розлютило Білий дім, який вважав такий крок передчасним.  Fox News першим з телеканалів оголосив про перемогу Байдена в штаті, що в підсумку підтвердилося.

Стайєрволт, який працював з телеканалом з 2010 року, був одним із найбільш помітних захисників визнати перемогу Байдена в Арізоні у прямому ефірі на тлі невдоволення президента Дональда Трампа і його прихильників. Стайєрволт не з'являвся в ефірі Fox з поствиборчого періоду.

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І Семмон, Стайєрволт відмовилися коментувати ситуацію. 

У заяві Fox у вівторок йдеться, що "після завершення виборчого циклу 2020 року Fox News Digital перебудувала свій бізнес і структуру звітності, щоб відповідати вимогам цієї нової епохи".

За словами людини, знайомої із змінами на телеканалі, майже 20 осіб втратили роботу в результаті реструктуризації.

Байден виграв у Арізоні з перевагою в 10475 голосів з майже 3,4 мільйона відданих голосів виборців.

Рішення щодо Арізони розлютило багатьох шанувальників Fox News Channel,  які є фанатами Дональда Трампа.  Після цього рейтинги телеканалу впали.

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