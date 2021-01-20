С Fox News уволили ключевого редактора за освещение выборов президента

Двое топ-руководителей американского телеканала Fox News, благосклонного к Дональду Трампу, оставили канал после решения признать победу Джо Байдена в Аризоне в ночь президентских выборов в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Билл Сэммон, старший вице-президент и главный редактор вашингтонского бюро Fox, объявил сотрудникам о своем выходе на пенсию в понедельник. Трое людей, которые знают о внутренних обсуждениях, сказали, что Сэммон сталкивался с критикой руководителей сети из-за освещения выборов.

Во вторник в рамках реструктуризации цифровых операций с Fox News был уволен политический редактор Крис Стайерволт.

Решение Fox News признать победу Байдена в Аризоне застало врасплох ведущие телеканалы и разозлило Белый дом, который считал такой шаг преждевременным. Fox News первым из телеканалов объявил о победе Байдена в штате, что в итоге подтвердилось.

Стайерволт, который работал с телеканалом с 2010 года, был одним из самых заметных защитников признать победу Байдена в Аризоне в прямом эфире на фоне недовольства президента Дональда Трампа и его сторонников. Стайерволт не появлялся в эфире Fox с поствыборного периода.

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И Сэммон, Стайерволт отказались комментировать ситуацию.

В заявлении Fox во вторник говорится, что "после завершения избирательного цикла 2020 года Fox News Digital перестроила свой бизнес и структуру отчетности, чтобы соответствовать требованиям этой новой эпохи".

По словам человека, знакомого с изменениями на телеканале, почти 20 человек потеряли работу в результате реструктуризации.

Байден выиграл в Аризоне с преимуществом в 10 475 голосов из почти 3,4 миллиона отданных голосов избирателей.

Решение о Аризоне разозлило многих поклонников Fox News Channel, которые являются фанатами Дональда Трампа. После этого рейтинги телеканала упали.