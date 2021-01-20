Німеччина продовжила локдаун через мутацію коронавірусу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та очільники урядів федеральних земель у вівторок, 19 січня, під час екстреної наради домовилися щодо продовження локдауну в країні до 14 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

При цьому деякі обмеження посилять. Серед нових карантинних заходів - запровадження обов'язкового носіння медичних масок у магазинах та в транспорті. Дозволені будуть як найбільш поширені одноразові медичні маски, так і респіратори класів FFP2 чи KN95/N95. Натомість заборонять використовувати маски з тканини та прикривати рота й носа предметами одягу.

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Як зазначила Меркель за підсумками наради, необхідність продовження та посилення обмежень пов'язана з поширенням мутованого варіанту коронавірусу, який спершу виявили у Великій Британії. Вона звернула також увагу, що останніми днями число нових випадків зараження коронавірусом знижується, що свідчить про дієвість запроваджених обмежень.

За словами канцлерки, ухвалені раніше обмежувальні заходи, чинні до 31 січня, діятимуть до 14 лютого. У тому числі залишатимуться закритими майже всі школи та дитячі садки.

Роботодавців зобов'яжуть до 15 березня цього року уможливити співробітникам роботу з дому, якщо вид діяльності це дозволяє.

Посилять вимоги щодо якості захисних масок під час богослужінь, у закладах з догляду за людьми похилого віку співробітники повинні використовувати маски класу FFP2.

Ухвалені домовленості ще мають бути закріплені урядами земель у відповідних розпорядженнях, тому вони набудуть чинності за кілька днів.