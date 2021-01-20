Германия продлила локдаун из-за мутации коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель во вторник, 19 января, во время экстренного совещания договорились о продолжении локдауна в стране до 14 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

При этом некоторые ограничения усилят. Среди новых карантинных мер - внедрение обязательного ношения медицинских масок в магазинах и в транспорте. Разрешены будут как наиболее распространенные одноразовые медицинские маски, так и респираторы классов FFP2 или KN95/N95. Зато запретят использовать маски из ткани и прикрывать рот и нос предметами одежды.

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Как отметила Меркель по итогам совещания, необходимость продолжения и усиления ограничений связана с распространением мутировавшего варианта коронавируса, который сначала обнаружили в Великобритании. Она обратила также внимание, что в последние дни число новых случаев заражения коронавирусом снижается, что свидетельствует о действенности введенных ограничений.

По словам канцлера, принятые ранее ограничительные меры, действующие до 31 января, будут действовать до 14 февраля. В том числе будут оставаться закрытыми почти все школы и детские сады.

Работодателей обяжут до 15 марта этого года сделать возможной сотрудникам работу из дома, если вид деятельности это позволяет.

Ужесточат требования к качеству защитных масок во время богослужений, в учреждениях по уходу за престарелыми сотрудники должны использовать маски класса FFP2.

Принятые договоренности еще должны быть закреплены правительствами земель в соответствующих распоряжениях, поэтому они вступят в силу через несколько дней.