У Байдена поки не планують призначати спецпредставника по Україні - Волкер

В адміністрації обраного президента Джо Байдена, який 20 січня стане новим президентом США, поки не планують відновлювати посаду спеціального представника щодо України, яку раніше обіймав Курт Волкер.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав Курт Волкер в інтерв’ю "Суспільному".

"Останнє, що я знаю, адміністрація Байдена не планує призначати окрему людину, а радше дати ці відповідальності людині з існуючою посадою. Але ми не знаємо поки цього точно", - зазначив він.

На його думку, така роль - необхідна, але для цього не обов’язково потрібно створювати окрему посаду.

"Гадаю, потрібна, насамперед, саме така функція, роль. Її завдання – працювати у Вашингтоні і домагатися політичного консенсусу всередині США, координуватися з союзниками – Німеччиною, Францією, Великобританією чи такими країнами як Швеція, державами поза межами ЄС, як от Канада, бути публічним адвокатом України, говорити про неї тут у Вашингтоні та іноземних медіа. Всі ці речі потрібні і це не може бути лише посол США в Україні. Ця роль інша. Тож треба людина саме в американській столиці.

Питання - чи це має бути окрема людина, для якої це єдина функція, як це було для мене, чи це частина роботи заступника помічника держсекретаря з Європи, як, скажімо, це зробила свого часу Вікторія Нуланд", - зазначив Курт Волкер.

Раніше в Офісі президента заявляли, що планують після вступу Джо Байдена на посаду просити про поновлення посади спецпредставника Державного департаменту США з питань України, яку раніше обіймав Курт Волкер.

Курт Волкер був спецпредставником Державного департаменту США з питань України з 2017 по 2019 рік. Волкер подав у відставку торік у вересні, коли у США розгорівся "Українагейт" щодо тиску американського президента Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського.

Конгрес США розпочав процедуру імпічменту Трампа через обвинувачення, нібито він хотів отримати компромат від Києва на колишнього віцепрезидента Байдена і його сина Хантера, який був членом ради директорів найбільшого приватного газодобувача в Україні Burisma Holdings. Президент Трамп у підсумку був виправданий Сенатом.

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та його інтерв'ю "Європейській правді": Курт Волкер: Росія не планує віддавати Донбас у осяжному майбутньому.