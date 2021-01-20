США запровадили санкції проти компанії з Одеси за перевезення нафти з Венесуели

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти української компанії, зареєстрованої в Одесі, та чотирьох її суден, які звинувачують у перевезенні венесуельської нафти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення Міністерства фінансів США.

Під санкції потрапила Fides Ship Management LLC та її судна-танкери Baliar (IMO: 9192258), Balita (IMO: 9176773), Domani (IMO: 9041057) та Freedom (IMO: 9018464). Перше з них ходить під прапором Ліберії, решта три - під прапором Камеруну.

Загалом під санкції потрапили троє осіб, 14 компаній з різних країн та шість суден - "за зв'язки з мережею, що намагається обійти санкції США проти нафтового сектору Венесуели".

"Проти цих компаній застосовуються санкції за співпрацю з нафтовим сектором венесуельської економіки; судна визначаються як заблокована власність. Усі ці судна нещодавно перевозили венесуельську нафту", - йдеться у заяві Мінфіну.

США ще у 2019 році запровадили санкції проти нафтового сектору Венесуели - після того, як визнали Хуана Гуайдо тимчасовим главою держави.

23 січня 2019 року у Венесуелі розпочалися масові протести проти президента Ніколаса Мадуро. Голова Національної асамблеї Венесуели Гуайдо на тлі конституційної і економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни і приніс присягу. Він заявив, що Мадуро, який в травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Упродовж кількох тижнів чимало країн, зокрема США й ЄС, визнали Гуайдо як тимчасового президента Венесуели.