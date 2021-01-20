США ввели санкции против компании из Одессы за перевозку нефти из Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинской компании, зарегистрированной в Одессе, и четырех ее судов за перевозку венесуэльской нефти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение Министерства финансов США.

Под санкции попала Fides Ship Management LLC и ее танкеры Baliar (IMO: 9192258), Balita (IMO: 9176773), Domani (IMO: 9041057) и Freedom (IMO: 9018464). Первое из них ходит под флагом Либерии, остальные три - под флагом Камеруна.

"Против этих компаний применяются санкции за сотрудничество с нефтяным сектором венесуэльской экономики; суда определяются как заблокированная собственность. Все эти суда недавно перевозили венесуэльскую нефть", - говорится в заявлении Минфина.

Помимо украинской компании, в списке оказались около десяти других, зарегистрированных в различных странах мира.

США еще в 2019 году ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы - после того, как признали Хуана Гуайдо временным главой государства.

23 января 2019 в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принес присягу. Он заявил, что Мадуро, который в мае объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.

В течение нескольких недель многие страны, в частности США и ЕС, признали Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.