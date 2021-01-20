Уряд Нідерландів запропонував комендантську годину і заборону авіарейсів

Уряд Нідерландів у середу запропонував запровадити першу загальнонаціональну комендантську годину після Другої світової війни та заборонити польоти з Південної Африки та Великої Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що спочатку пропозиції повинен схвалити парламент, який обговорить суворі обмеження цього тижня.

Комендантська година за пропозицією уряду має бути запроваджена в ніч на п’ятницю і діятиме з 20:30 і до 4:30 ранку.

Заборона польотів, яку, за словами Рютте, також застосовуватиметься до всіх країн Південної Америки, розпочнеться в суботу.

Школи та непромислові магазини вже були закриті з середини грудня після припинення роботи барів та ресторанів двома місяцями раніше. Обмеження будуть діяти щонайменше до 9 лютого.

Запровадження комендантської години вперше з того часу, як Німеччина окупувала Нідерланди під час Другої світової війни, викликає великі суперечки, і різні політичні партії вже заявили, що ніколи не підтримають його.

Після заяви уряду в середу пройдуть дебати в парламенті. Однак комендантську годину можуть запровадити без підтримки опозиційних партій.