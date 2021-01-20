У Нідерландах продають форму поштарів та доставщиків їжі, щоб "обходити" карантин

У Нідерландах почали активно продавати уніформи різних служб доставки, які, як пояснюється, допоможуть уникнути дотримання комендантської години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NU.nl.

На торговому онлайн-майданчику Marktplaats є десятки рекламних оголошень, що пропонують уніформу поштової служби PostNL, а також кур'єрів компанії Thuisbezorgd, що займається доставкою їжі.

Материнська компанія Justeat Takeaway незадоволена цим. "Ми вже працюємо над видаленням всієї реклами разом з Marktplaats", - сказав директор Джитсу Гроен.

Форми служби доставки також пропонуються і в соціальних мережах. "Якщо ви не є співробітником PostNL, вам не слід зловживати носінням цієї форми. Ми не хочемо, щоб наші ресурси використовувалися не за призначенням", - сказав представник компанії.

Також відзначається попит на волонтерів, які хочуть вигулювати собак.

Хоча подробиці про винятки з можливої комендантської години поки невідомі, майже напевно буде виняток для людей, які вигулюють своїх домашніх тварин на повідку.

Нагадаємо, уряд Нідерландів через тривале поширення коронавірусу планує оголосити загальнонаціональну комендантську годину вперше з часів Другої світової війни.